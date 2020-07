Si la plupart des spécialistes des épreuves de trois semaines visent cette année le Tour de France, la plus grande course du monde, afin d’offrir un maximum de visibilité aux sponsors de leur équipe, le plateau du Giro continue lui aussi de s’enrichir. Remco Evenepoel vient d’ailleurs d’apprendre qu’il aura un sérieux adversaire en plus sur la route du maillot rose. Avec Simon Yates. La formation Mitchelton-Scott a décidé de séparer les frères jumeaux sur les Grands Tours cette année. Simon ira donc au Giro et Adam au Tour de France.