C’est parti ! L’équipe nationale belge de VTT s’est envolée ce jeudi, à destination de la Turquie et, plus précisément, d’Alanya, cité balnéaire sur la côte méditerranéenne, où nos représentants disputeront six courses en deux semaines. Un programme de compétitions entrecoupé d’entraînements, dans des conditions météo plus clémentes, pour les meilleurs vététistes belges.

Parmi eux, Pierre de Froidmont, 31e du Mondial 2020, mais aussi Jens Schuermans, 18e aux Jeux de Rio. Celui-ci effectue son retour après une opération du genou, l’été dernier, qui l’a vu tomber dans le tréfonds du ranking mondial (606e !). Également du voyage, Arne Janssens, Clément Horny et Émeline Detilleux, du BH-Wallonie MTB Team.