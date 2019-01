Iljo Keisse et Jasper de Buyst ont remporté les Six jours de cyclisme sur piste de Brême mardi en Allemagne. La paire belge, favorite, avait perdu pourtant la tête du classement lundi avant cette dernière soirée au profit de l'Italien Simone Consonni et du Suisse Tristan Marguet.

Mardi, Keisse et de Buyst ont remis les pendules à l'heure. Pour Iljo Keisse, 36 ans, c'est la troisième victoire aux Six Jours de Brême aprèc des succès en 2008 (avec l'Allemand Robert Bartko) et en 2017 (avec un autre Allemand Marcel Kalz).

L'an dernier, la victoire était revenue à Kenny De Ketele associé à l'Allemand Theo Reinhardt, deuxième mardi aux côtés du Danois Marc Hester. Consonni et Marguet terminent 3es.

Classement final:

1. Iljo Keisse/Jasper De Buyst (BEL/BEL) 295 points

à 1 tour:

2. Marc Hester/Theo Reinhardt (Dan/All) 233

à 2 tours:

3. Simone Consonni/Tristan Marguet (Ita/Sui) 292

4. Achim Burkart/Andreas Graf (All/Aut) 205

à 3 tours:

5. Christian Grasmann/Jesper Morkov (All/Dan) 138

à 7 tours:

6. Wim Stroetinga/Moreno De Pauw (P-B/BEL) 196

à 15 tours:

7. Melvin van Zijl/Jules Hesters (P-B/BEL) 138

à 23 tours:

8. Henning Bommel/Matias Malmberg (All/Dan) 166

à 35 tours:

9. Joshua Harrison/Moritz Augenstein (Aus/All) 106

à 36 tours:

10. Bryan Boussaer/Sebastian Schmiedel (BEL/All) 89