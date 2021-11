Les Danois Michael Morkov et Lasse Norman Hansen ont pris la tête des Six Jours de cyclisme sur piste de Gand à l'issue de la deuxième journée mercredi. Les champions du monde totalisent 147 points et détrônent Kenny De Ketele et Robbe Ghys, deuxièmes dans le même tour avec 132 unités.

A un tour, quatre tandems se partagent la quatrième place.

Classement à l'issue de la deuxième journée

1. Michael Morkov/Lasse Norman Hansen (Dan/Dan) 147 points

2. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel/BEL) 132

à 1 tour:

3. Iljo Keisse/Mark Cavendish (BEL/G-B) 98

4. Jasper De Buyst/Roger Kluge (BEL/All) 87

5. Jonas Rickaert/Silvan Dillier (BEL/Sui) 69

6. Otto Vergaerde/Jules Hesters (BEL/BEL) 66

à 4 tours:

7. Fabio Van Den Bossche/Vincent Hoppezak (BEL/P-B) 42

à 6 tours:

8. Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (P-B/P-B) 83

à 8 tours:

9. Morgan Kneisky/Matias Malmberg (Fra/Dan) 35

à 11 tours:

10. Gerben Thijssen/Michele Scartezzini (BEL/Ita) 25

à 12 tours:

11. Roy Pieters/Maikel Zijlaard (P-B/P-B) 5

à 22 tours:

12. Tuur Dens/Marc Hester (BEL/Dan) 51