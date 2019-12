Ce vendredi, nous vous proposons d'élire le coureur international de la saison ainsi que celui qui vous a le plus surpris au cours des douze derniers mois !

Qui fut la révélation de l'année ?

2019 a vu l’émergence de nombreux jeunes

Remco Evenepoel : passé d’un coup de junior à élite, le Brabançon n’a pas perdu de temps pour s’affirmer. Ses exploits répétés lui valent de finir sa première saison dans le top-40 mondial.

Sergio Higuita : arrivé chez Education First en mai, le Colombien a d’emblée fini 2e du Tour de Californie, puis il s’est encore illustré en Pologne (4e) et sur la Vuelta (14e) où il a aussi gagné une étape.

Marc Hirschi : le champion du monde espoirs a fait preuve de beaucoup de tempérament et a brillé sur des terrains divers. Il a bien terminé la saison avec un podium à San Sebastian (3e) et des accessits au BinckBank Tour (5e) et au Tour d’Allemagne (6e).

Jasper Philipsen : vainqueur en début de saison au Down Under, le Campinois a cumulé ensuite les places d’honneur, notamment au Tour qu’il a découvert avec bonheur.

Tadej Pogacar : avant de réussir une Vuelta d’enfer (3e et trois succès d’étape), le Slovène avait gagné les Tours d’Algarve et de Californie.

Qui a été LE coureur de 2019 ?

La belle saison 2019 a été marquée par de grands coureurs. Qui fut le meilleur ?

Julian Alaphilippe : courir avec la fougue débridée d’un cadet a parfois du bon. Le Français a réussi la plus belle saison de sa carrière marquée par son succès à Sanremo et 14 jours inoubliables en jaune au Tour.

Egan Bernal : plus jeune vainqueur du Tour depuis l’après-guerre, le Colombien avait, avant de conquérir le maillot jaune, enlevé aussi Paris-Nice et le Tour de Suisse !

Jakob Fuglsang : le Danois a franchi un palier. Impressionnant au printemps il a gagné la Ruta del Sol, Liège-Bastogne-Liège et le Dauphiné.

Primoz Roglic : n°1 mondial, le Slovène a gagné quatre des cinq courses à étapes courues en 2019 (Tour UAE, Tirreno, Romandie et Vuelta). Il a fini 3e du Giro et enlevé ses deux premières courses d’un jour en fin de saison en Emilie et aux Vallées varésines.

Mathieu Van der Poel : une demi-saison sur route, entourée et entrecoupée de passages dans les cyclo-cross et VTT, a permis l’étalage de sa classe exceptionnelle, à l’image de son jump gagnant à l’Amstel.