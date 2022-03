Au moment même où le jeune Kaden Groves remportait au sprint en devançant Phil Bauhaus une 2e étape au final chaotique du Tour de Catalogne, à Perpignan, l’équipe Bahrain Victorioux envoyait un communiqué sur l’état de santé de Sonny Colbrelli. La veille, à l’arrivée, alors qu’il venait de se classer 2e derrière Michael Mattheuws, le champion d’Europe s’était effondré. Un massage cardiaque avait dû être pratiqué.

"Notre équipe médicale peut confirmer que Sonny Colbrelli a souffert d’une arythmie cardiaque instable nécessitant une défibrillation, a expliqué la formation du Moyen-Orient. La cause reste à déterminer et le coureur subira d’autres tests demain (ce mercredi) à l’hôpital universitaire de Gérone […] La situation clinique de Sonny est bonne et nous lui souhaitons un prompt rétablissement."

(...)