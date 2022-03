Le coureur italien.a dû être réanimé et a ensuite été admis à l'hôpital de Gérone. Le champion d'Europe et dernier vainqueur de Paris-Roubaix, 31 ans, a subi plusieurs examens à l'hôpital, afin de découvrir l'origine de ses problèmes cardiaques. Il s'est avéré qu'il avait été victime d'une arythmie cardiaque. Samedi, les médecins l'ont autorisé à retourner en Italie, où il passera des examens plus approfondis dans les prochains jours.

"Tout le monde à Bahrain-Victorious souhaite à Sonny un prompt rétablissement, entouré de l'amour de sa famillé", a annoncé l'équipe via un communiqué publié dimanche. Deuxième du Circuit Het Nieuwsblad le mois dernier, Colbrelli avait fait l'impasse sur Paris-Nice et Milan-Sanremo à cause d'une bronchite.