Entre Ottignies-Louvain-la-Neuve et Houffalize, le peloton du Tour du Benelux a pris de la hauteur avec de nombreuses difficultés à parcourir autour de la cité ardennaise. Et c'est le champion d'Italie, Sonny Colbrelli qui s'est imposé et a même fait coup double après un numéro en solitaire.

C'est dans la Côte des Moines, à plus de 50 kilomètres de l'arrivée que la course a explosé. Geraint Thomas, dernier rescapé de l'échappée matinale s'est fait reprendre au moment où la Bahrain Victorious a décidé d'accélérer. Matej Mohoric et Sonny Colbrelli ont reçu la compagnie du Suisse Marc Hirschi en tête. Malgré une avance de 30 secondes, le peloton emmené par les équipiers du leader Stefan Küng ont ramené le groupe à moins de 10 secondes. Mais dans la Côte Saint-Roch alors que Tom Dumoulin et Victor Campenaerts sont sortis du peloton, Sonny Colbrelli partait seul pour un numéro de plus de 20 kilomètres.

Derrière, malgré le retour de Dumoulin et Campenaerts, puis de Wellens, Stuyven et Benoot sur Mohoric et Hirschi, on ne parvenait pas à reprendre du temps. L'Italien s'est finalement imposé avec 43 secondes d'avance sur son équipier Matej Mohoric qui a réglé le groupe au sprint devant Jasper Stuyven.

Ce dimanche, la dernière étape reliera Namur à Grammont avec la traditionnelle boucle autour du Mur de Grammont et du Bosberg.