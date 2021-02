Sosa en maître du Ventoux: "Une grosse fierté de gagner ici" Cyclisme Quentin Finné © Belga

Le Colombien de chez Ineos-Grenadiers s’est imposé au Chalet Reynard devant son équipier Bernal et a pris la tête du général.



Un temps menacée par les chutes de neige qui ont coloré vendredi soir les sommets du mont chauve d’un joli pelage blanc, l’étape reine de ce Tour de la Provence n’aura heureusement pas dû se priver de l’ascension du Mont Ventoux. La ligne d’arrivée étant tracée au Chalet Reynard (1431 mètres d’altitude) et non pas un peu plus de six kilomètres plus haut, au pied du célèbre observatoire météorologique, l’état de la chaussée fut en effet jugé praticable par les différentes autorités samedi matin, après le passage d’un chasse-neige et une inspection des lieux préalable au départ du peloton d’Istres pour 153,9 kilomètres. Le premier grand temps fort de cette saison 2021 pouvait donc avoir lieu sur ces pentes légendaires.



(...)