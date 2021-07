Un communiqué a annoncé que Soudal ne prolongera pas son partenariat avec Lotto et l’équipe de John Lelangue, fin 2022. La plus ancienne formation belge (Lotto est présent dans le cyclisme depuis 1984) va donc devoir se trouver un nouveau partenaire, la Loterie nationale continuant son implication. Depuis 2015, Lotto et Soudal sont les principaux sponsors du groupe sportif, leur apport respectif est assuré à parts égales, 6 millions d’euros chacun.



