Avec son tempérament de vainqueur, il espérait mieux que sa 14e place. Arnaud De Lie visait plus qu’un top 15 pour son premier Grand Prix de l’Escaut. Mais son visage détrempé à l’arrivée n’affichait pas une mine déçue, défaite, de ne pas avoir été dans la première bordure. "C’est dommage de ne pas avoir été devant", regrette cependant le coureur de Lotto-Soudal. "Il ne m’a vraiment pas manqué grand-chose pour faire le bond sur le premier groupe. Je n’étais sans doute pas assez bien placé quand cela a cassé. Sinon, j’y aurais été. On a tenté de revenir avec Florian Vermeersch et Nacer Bouhanni. On pète vraiment tout près des hommes de tête. C’est dommage, mais il fallait être plus fort, tout simplement ! Pour le reste, j’ai bien aimé la course. Le mauvais temps, la pluie, moi, j’aime bien. Je voulais bien faire un tour de circuit local en plus !"

Ses coéquipiers Florian Vermeersch et Brent Van Moe ont fait le forcing avec le clan des Quick-Step Alpha Vinyl de Fabio Joakbsen, piégé lui aussi, pour ramener Arnaud De Lie à l’avant. "On s’est bien rapprochés, mais il nous a manqué une bonne trentaine de secondes", poursuit le néopro wallon. "Quand l’écart est remonté à la minute, j’ai compris que cela allait être compliqué. Surtout avec quatre coureurs de Bora-Hansgrohe à l’avant et des coéquipiers des hommes de la première bordure qui venaient gêner un peu la poursuite. Mais bon, c’est normal, c’est le vélo ! Cela a été une journée intense, c’était incroyablement nerveux au début, cela partait dans tous les sens."

À l’arrivée, il a mis un point d’honneur à devancer Fabio Jakobsen pour le sprint de la 14e place. "Je suis content, même si je sais que c’était juste pour une place d’honneur."

Il va maintenant couper. "Je mets un terme à ma première partie de la saison, dont je tire un très bon bilan, c’est très motivant pour la suite", termine-t-il. "Je vais avoir deux ou trois jours sans vélo, mais trois semaines sans course. Je reprendrai le 1er mai à Francfort avant d’enchaîner avec les Quatre Jours de Dunkerque."