L’homme se débrouille en français et parle très bien anglais mais c’est dans sa langue natale qu’Oscar Saiz s’exprime, par téléphone, ce vendredi après-midi. Basé dans la grande banlieue de Barcelone, l’Espagnol de 48 ans, ancien vététiste de niveau mondial en descente, est l’un des coaches les plus renommés de la planète dans ce domaine. Beaucoup d’équipes cyclistes (Jumbo-Visma, DSM, Trek-Segafredo…) font appel à ses services. Et pour cause : "Vous pouvez perdre une course en descente. Et même bien plus", dit-il.

Cela tombe bien : descendre constitue une lacune de Remco Evenepoel. Dont il suit l’évolution avec grand intérêt.

Quelles qualités faut-il pour être un bon descendeur ?



"De l’habileté, avant tout. C’est fondamental. Mais cela se travaille. Et cet aspect est encore trop sous-estimé dans le cyclisme sur route. Trop souvent, on se contente d’insister sur les aptitudes physiques du coureur. Parce qu’il a un gros moteur, on néglige un peu trop les autres domaines."



(...)