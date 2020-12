Le vainqueur du Tour des Flandres 2000 dirige aujourd’hui une fabrique de cycles à Chisinau, en Moldavie, et est guéri d’un cancer du côlon opéré en avril dernier.

En amorce de la demi-heure d’interview téléphonique que son agenda lui autorise à nous accorder, Andrei Tchmil s’excuse pour l’âpreté d’un tapis sonore parfois envahissant. "Je déambule dans les allées de mon usine de cycles de Chisinau, et ce n’est pas vraiment l’endroit le plus propice à la pratique du yoga", sourit l’un des plus grands noms du peloton, à la charnière des millénaires.

Vainqueur du Tour des Flandres en 2000, le dernier des trois monuments (NdlR : avec Paris-Roubaix 1994 et Milan-Sanremo 1999) qu’il a épinglés à son palmarès de chasseur de classiques, le natif de Khabarovsk (ex-URSS) est aujourd’hui installé dans la banlieue de la capitale moldave, où il dirige la toute première fabrique de vélos du pays.

"J’ai lancé mon affaire il y a un peu plus de cinq ans maintenant, pour avoir le plaisir d’être mon propre patron et de fabriquer un produit qui a le pouvoir de rendre les gens heureux. La Moldavie n’a pas la même culture cycliste que la Belgique ou d’autres pays occidentaux et la crise sanitaire que nous traversons n’a évidemment pas été un adjuvant à notre activité, mais je refuse de me plaindre. Les choses vont plutôt bien et un bon millier de bicyclettes sort chaque année d’une usine qui emploie une petite dizaine d’ouvriers et dont je suis fier."