Le Suisse de Groupama-FDJ ne rate aucun moment décisif même s’il a dû, jusqu’ici, se contenter de plusieurs accessits (12e du Nieuwsblad, 3e à Harelbeke et encore 6e ce mercredi à Waregem). Le double champion d’Europe du chrono sera l’un des principaux outsiders dimanche, car sa relative faiblesse au sprint le contraint pratiquement à arriver seul pour s’imposer. "Ça se joue toujours un peu au poker menteur", dit Küng.

"Benoot, Campenaerts et moi aurions pu aller au bout. J’ai senti dans la finale que je manquais un peu de fraîcheur. Ça m’a fait du bien d’être dans la finale et les trois jours à venir vont me permettre de récupérer. J’ai fait un pas en avant, j’en avais trop fait l’hiver précédent, j’ai eu cette année une excellente préparation. On est allés s’entraîner à Tenerife et dans les monts je suis plus puissant, je peux suivre les meilleurs. Je suis confiant pour dimanche. On a un bon collectif, il y a quatre ans, peu de monde dans l’équipe avait encore envie de ces courses, aujourd’hui, c’est différent, nos jeunes veulent y être."