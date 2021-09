Un peu plus de 8,5 millions d’habitants, des montagnes et des lacs à perte de vue, la Suisse regorge de paysages plus somptueux les uns que les autres. Si la qualité de vie est souvent vantée, les résultats sportifs d’un si petit pays peuvent servir d’exemples à d’autres. Loin derrière la légende du sport, Roger Federer, même s’il semble sur le déclin, le pays helvète a vu passer des champions hors catégorie, à l’image de Stan Wawrinka, Martina Hingis, Ferdi Kübler, Fabian Cancellara, Dario Cologna, Tony Rominger ou encore Pirmin Zurbriggen, Stefan Küng veut se frayer un passage dans l’histoire et réaliser la même année le doublé championnat d’Europe, championnat du monde, dans l’effort individuel.