Le Belge Steff Cras, 23 ans, et le Britannique Matthew Holmes, 25 ans, ont paraphé un contrat de deux saisons, pour les saisons 2020 et 2021, en faveur de Lotto Soudal.

La formation cycliste belge WorldTour l'a annoncé samedi dans un communiqué de presse. Les transferts de ces deux grimpeurs viennent donner à l'effectif son contour définitif pour la prochaine saison. Cras, qui arrive de chez Katusha, n'est pas tout à fait un inconnu chez Lotto Soudal, lui qui a couru deux saisons avec l'équipe U23. "Pour moi, c'est comme un retour à la maison. Je suis content de ce transfert, après cette saison que j'avais bien débutée à Oman, j'ai connu quelques ennuis de santé en cours d'année. J'ai fini sur une bonne note en terminant mon premier grand tour en bonne condition et j'ai fait de bonnes prestations lors des dernières courses de l'année", a déclaré le Belge, toujours à la recherche de sa première victoire après deux saisons chez les pros.

Holmes va lui découvrir le plus haut niveau, lui qui évolue dans l'équipe continentale britannique Madison Genesis depuis 2014. " Ce sera un gros changement pour moi de courir partout dans le monde et non plus seulement en Grande-Bretagne, mais je me sens prêt et j'ai la confiance de l'équipe. Je suis aux anges. Je vais me concentrer principalement sur les petites courses par étapes", a déclaré le Britannique, qui aura un rôle d'équipier.