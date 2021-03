Fiévreux dimanche matin, il n'a pas pris le départ de la 7e et dernière étape du Tour de Catalogne (WorldTour), remportée par son équipier Thomas De Gendt.



"Cras ayant de la fièvre dimanche matin, l'équipe a décidé de ne prendre aucun risque. Lui et ses cas contacts ont directement été isolés. Après avoir subi un test PCR, il s'est avéré que Steff Cras était positif au coronavirus. Les autres résultats sont négatifs", a déclaré l'équipe dans un communiqué. Le Belge de 25 ans, toujours en quarantaine en Espagne, "se sent déjà mieux et ne présente pas de symptômes". Lotto Soudal, qui continuera à suivre tous ses coureurs, effectuera "davantage de tests dans les jours à venir". Dimanche, Thomas De Gendt a offert un numéro dont il a le secret afin de s'adjuger la 7e et dernière étape de la course à étapes catalane. Il s'est imposé en solitaire, avec un matelas de 22 secondes sur le Slovène Matej Mohoric.