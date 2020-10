Au lendemain de la première journée de repos, le 103e Tour d'Italie cycliste va repartir mardi pour sa 10e étape sans le Néerlandais Steven Kruijswijk et l'Australien Michael Matthews. Le coureur de Jumbo-Visma, qui était 11e au classement général, a été testé positif au Covid-19. L'ensemble de la formation Michelton-Scott, dont le leader Simon Yates avait dû lui aussi quitter le Giro samedi dernier après un contrôle positif au coronavirus, a aussi décidé de quitter l'épreuve. Quatre autres membres de la formation australienne seraient aussi positifs.



Par ailleurs, l'organisation du Tour d'Italie a annoncé officiellement deux cas de Covid-19 parmi les coureurs. Outre Kruijswijk, qui était un candidat au podium à Milan, l'autre coureur concerné appartient à la formation Sunweb et selon nos confrères de Wielerflits, il s'agit de Michael Matthews, l'une des autres têtes d'affiche de ce Giro.



En plus des quatre membres de l'équipe Michelton-Scott deux membres de l'encadrement d'équipes ont aussi subi lundi un contrôle qui s'est avéré positif : un chez AG2R et un chez Ineos Grenadiers. Les six personnes concernées par un résultat positif, sur les 571 tests effectués lundi, ont été priées d'observer des mesures d'isolement.



L'inquiétude que nourrissaient les organisateurs en raison de la propagation du Covid-19 en Italie semble de plus en plus justifiée et la menace de voir le Giro interrompu avant son arrivée prévue le 25 octobre à Milan semble de plus en plus réelle.



Mardi à partir de midi, le peloton doit parcourir 177 km entre Lanciano et Tortoreto.