Stijn Devolder met un terme à sa carrière de cycliste professionnel à 40 ans. "J'avais pris ma décision cet été. L'âge commence à me jouer des tours", a expliqué à Belga le coureur, qui évoluait chez Corendon-Circus lors de la saison à peine écoulée.

A 40 ans, Devolder était le doyen belge du peloton. Initialement, il songeait à arrêter fin 2018. "Mais comme j'ai eu l'opportunité de rouler chez Corendon aux côtés de Mathieu van der Poel, j'ai décidé de rouler une année de plus. Mais maintenant, le plan était d'arrêter en silence. Je suis satisfait de ma carrière et des résultats obtenus."

Après un stage chez Mapei-Quick Step, Devolder avait débuté sa carrière professionnelle en 2002 au sein de la formation Vlaanderen-T-Interim. Deux ans plus tard, il rejoignait US Postal. Il restait dans l'équipe américaine lorsque celle-ci changeait de nom pour devenir Discovery Channel. Devolder a ensuite rejoint Quick-Step en 2008. Il est resté dans l'équipe de Patrick Lefevere jusqu'en 2010. Le coureur a ensuite porté tour à tour le maillot de Vacansoleil-DCM (2011-2012), RadioShack-Leopard (2013), Trek et Trek-Segafredo (2014-2016), Verandas-Willems (2017-2018) et, enfin, Corendon-Circus.

En dix-huit saisons dans le peloton, Devolder a soigné son palmarès. Sur ses dix-huit victoires, on retrouve en effet deux fois le Tour des Flandres (2008 et 2009), trois titres de champion de Belgique sur route (2007, 2010 et 2013) et deux du contre-la-montre (2008 et 2010). Il s'est aussi adjugé les Trois Jours de La Panne en 2005, le Tour d'Autriche en 2007 et le Tour de Belgique en 2008.

Devolder a participé trois fois au Tour de France, avec une 80e place en 2009 comme meilleur résultat, et cinq fois à la Vuelta, où il s'est classé 11e en 2006.