Le coureur néerlandais, qui avait porté le maillot jaune lors du grand départ du Tour de France à Bruxelles l'an dernier, s'est blessé au genou à l'entraînement.

Mike Teunissen ne pourra pas non plus prendre le départ de Milan-Turin le 5 août et de Milan-Sanremo le 8 août.

C'est le Néerlandais Koen Bouwman qui remplace Mike Teunissen dans la sélection Jumbo-Visma pour les Strade Bianche. La formation néerlandaise aura pour leader en Toscane le Belge Wout van Aert, qui a terminé 3e ces deux dernières années à Sienne.