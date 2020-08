Suivez les Strade Bianche en direct commenté dès 17h:







Ces dernières années, les coureurs qui se sont lancés à l'assaut des "routes blanches" toscanes y ont plus souvent connu la boue que la poussière. On se souvient notamment des trombes d'eau qui avaient marqué le premier succès de la carrière de Tiesj Benoot, en 2018.Au vu de la crise sanitaire et de la modification du calendrier, cette classique qui est en train de se faire une place parmi les rendez-vous incontournables de la saison, sera cette fois courue un 1er août, ce qui risque de changer la donne. Le plateau de coureurs présents, lui, est toujours aussi alléchant: Van der Poel, Alaphilippe, Van Aert, Van Avermaet, Fuglsang, Sagan, Kwiatkowski, Gilbert et Schachmann font, entre autres, partie des favoris.Après des mois sans compétition, une course nerveuse est attendue par tous les spécialistes. L'occasion rêvée de voir, dès ce premier jour de reprise, qui est prêt à disputer cette saison condensée en trois petits mois. Et quels puncheurs pourraient être à la fête du côté de Sanremo, dans une semaine.