À 27 ans, le Louvaniste a décroché un succès de prestige qui pourrait avoir valeur de déclic.

Le mouchetage noirâtre qui colorait samedi le visage creusé et marqué de Jasper Stuyven dans les rues de Ninove avait les contours d’un masque de beauté. Témoin d’une course superbe, décantée à plus de septante kilomètres de l’arrivée, l’emplâtre craquelé relevait des stigmates de conditions parfois extrêmes (vent, fortes pluies) qui ont transformé l’ouverture de la saison belge en un impitoyable moulin à moudre les cuisses et les mollets.

Vainqueur à 27 ans du "plus beau succès" d’une carrière qui en comptait sept jusque-là (dont Kuurne-Bruxelles-Kuurne, deux étapes de la Vuelta, deux étapes du BinckBank Tour ou le GP de Wallonie) en réglant au sprint un autre Belge, Yves Lampaert, le coureur de chez Trek-Segafredo a enfin trouvé l’ouverture et décroché le premier succès de prestige auquel le destinait une trajectoire pleine de promesses.

Lauréat en 2010 de Paris-Roubaix junior vêtu du maillot de champion du monde, le Louvaniste a dû très tôt composer avec d’immenses attentes qui le poussèrent à s’exiler aux États-Unis durant deux ans, au sein de l’équipe dirigée de main de maître par Axel Merckx, pour échapper à la pression que les médias néerlandophones faisaient alors naître. À l’ombre du Bosberg, Stuyven s’est enfin départi de l’étiquette d’éternelle promesse en même temps qu’il a évacué la frustration d’un dernier printemps pourri par la poisse.