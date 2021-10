Stuyven dévoile les coulisses de l'après Mondial: "Remco n'a pas trouvé nécessaire de participer au débriefing" Cyclisme N. Ch. Toutes les tensions ne sont pas encore retombées dans le clan belge, après l'échec des championnats du monde. © Belga

Le championnat du monde de cyclisme sur route à Louvain, c'était il y a un mois jour pour jour. Et malgré ce mois écoulé, la déception n'est pas encore tout à fait retombée dans le clan belge.



Jasper Stuyven a notamment dévoilé dans une interview au Nieuwsblad les tensions générées par l'attitude de Remco Evenepoel. "Cinq jours après la course, nous avons fait un débriefing via Teams. Tout le monde était présent... sauf Remco. Il n'a pas trouvé cela nécessaire, ce qui est dommage quand on sait ce qu'il a dit à la télévision. Certaines choses doivent rester en interne", a regretté Stuyven.



Le Brabançon avait notamment affirmé qu'il aurait eu une chance de devenir champion du monde si l'équipe avait joué sa carte. "Je ne pense pas que ce soit le cas", tempère Stuyven. "Mais c'est son avis. Et je pense que son entourage devrait parfois le freiner. Il doit encore apprendre à quel moment il peut ou ne peut pas dire certaines choses."