Si la victoire de Wout Van Aert en août dernier avait mis fin à un mutisme belge long de 21 saisons sur la Primavera, il n’aura cette fois fallu attendre qu’un peu plus de six mois pour voir un autre de nos coureurs s’imposer sur la mythique Via Roma !

Lauréat, à 28 ans, d’un premier monument que certains observateurs lui promettaient depuis plusieurs années déjà, Jasper Stuyven a surpris les grands favoris dans le bas de la descente du Poggio par une attaque tranchante et décisive dans la foulée de laquelle il ne s’est pas écrasé. Sur une course que certains présentent parfois comme une loterie, le succès du Louvaniste ne doit toutefois rien à la chance, même si celle-ci sourit toujours aux audacieux. La preuve.