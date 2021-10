Quelques jours après "son" Mondial à Louvain, Jasper Stuyven s’est plongé dans Paris-Roubaix pour oublier au plus vite. Comme beaucoup d’autres, le coureur de Trek-Segafredo veut terminer la saison en beauté sur le vélodrome nordiste où il a déjà connu les joies de la victoire. C’était en 2010 et le Brabançon avait triomphé avec le maillot de champion du monde des juniors conquis quelques mois plus tôt à Moscou.