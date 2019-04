Suivez l'Amstel Gold Race en direct commenté :

Où s'arrêtera Mathieu Van der Poel ? Vainqueur au sprint d'une étape du Tour d'Antalya dès son premier jour de course sur la route, le Néerlandais s'est ensuite offert le GP de Denain et à Travers la Flandre avant de réaliser un grand numéro sur la Flèche brabançonne. Si l'Amstel Gold Race ne fait pas partie des grands monuments du cyclisme, une victoire sur ses terres offrirait une sérieuse razzia à Van der Poel avant un "repos" bien mérité. Sa faculté à passer les bosses et son inégalable explosivité font de lui le grand favori de cette course.Mais Julian Alaphilippe, Tim Wellens et Michael Matthews, ses compagnons d'échappée à Overijse mercredi dernier, tenteront de prendre leur revanche. Ajoutez-y Philippe Gilbert, spécialiste du Cauberg, Alejandro Valverde, Peter Sagan et les collectifs "Astana" et "Dimension Data" et vous obtenez un large panel de prétendants. Aucun d'entre eux, à l'exception peut-être du triple champion du monde slovaque, n'a intérêt à affronter Van der Poel au sprint. Ce qui promet du spectacle !