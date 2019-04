Suivez la Flèche Wallonne en direct commenté :

Le tenant du titre, Julian Alaphilippe, est le grand favori de cette Flèche Wallonne. D'autant plus qu'il a une revanche à prendre après avoir laissé filer une Amstel Gold Race qui lui semblait promise. Alejandro Valverde, auteur d'un quadruplé avant de subir la loi du Français en 2018, sera son principal opposant. Ceux qui peuvent les empêcher de l'emporter ? Les Belges Jelle Vanendert, Dylan Teuns et Bjorg Lambrecht, le Canadien Michael Woods, les Français Romain Bardet et David Gaudu, le Britannique Adam Yates, l'Irlandais Dan Martin et... le collectif Astana (Ion Izagirre et Jakob Fuglsang notamment). Mais soyons clair : voir un autre coureur que le champion du monde ou le dossard n°1 s'imposer serait une grande surprise.Attention toutefois au vent, qui souffle assez fort en provenance du Sud et qui pourrait, une fois n'est pas coutume, semer la pagaille en fin de course.