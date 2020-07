Le Tour de France s'offre, lui aussi, une édition virtuelle en attendant la Grande Boucle réelle, dans un mois et demi.

© D.R.

Neuf coureurs belges seront au départ de cette première étape: Oliver Naesen (AG2R), Gianni Vermeersch (Alpecin), Piet Allegaert et Kenneth Vanbilsen (Cofidis), Greg Van Avermaet, Guillaume Van Keirsbulck et Gijs Van Hoeck (CCC), Jens Keukeleire (EF Proc Cycling) ainsi que Gerben Thijssen (Lotto Soudal).Chaque équipe aligne en fait 4 coureurs. Sur cette première étape vallonnée, onr etrouve notamment Michal Kwiatkowski (Ineos), Mathieu Van der Poel (Alpecin), Michael Matthews (Sunweb), Edvald Boasson-Hagen (NTT) et le champion du monde Mads Pedersen (Trek) pour venir concurrencer nos compatriotes. Ces coureurs peuvent changer d'une étape à l'autre, en fonction du profil. Chris Froome disputera ainsi la deuxième étape, ce dimanche.