Qui succédera à Florian Sénéchal, vainqueur l'an dernier à Dour.

Après le week-end d'ouverture en Belgique avec le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, ce mardi, la saison cycliste s'ouvre en Wallonie à l'occasion du GP Samyn. Pour sa 52e édition, l'épreuve organisée par Jean-Luc Vandenbroucke, propose un joli plateau avec pas moins de six équipes WorldTour présentes au départ.

Parmi les favoris, on pourrait assister à un duel entre Deceuninck-Quick Step, qui aligne le vainqueur sortant Florian Sénéchal mais aussi Tim Declercq ou Alvaro Hodeg et la formation Trek-Segafredo qui est arrivée au départ avec le vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad, Jasper Stuyven ainsi que Edward Theuns.

Parmi les outsiders, on retrouve notamment Niki Tersptra (Total Direct Énergie), Edvald Boasson Hagen et Giacomo Nizzolo (Team NTT), le champion de Belgique Tim Merlier (Alpecin-Fenix), Loïc Vliegen (Circus-Wanty-Gobert) et Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept).

Entre Quaregnon et Dour, les coureurs devront franchir une vingtaine de côtes et secteurs pavés pour pouvoir remporter la course hennuyère.

Suivez la course en direct commenté