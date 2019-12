Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a poursuivi sa moisson de victoires dimanche soir à Diegem, où il s'est adjugé la 6e des huit manches du Superprestige de cyclocross.

Le champion du monde a devancé Eli Isberbyt, 2e à 9 secondes, et Michael Vanthourenhout, 3e à 28 secondes, devant quelque 16.000 personnes, décrochant un 10e succès à Diegem (le 9e d'affilée, le 6e chez les pros). Il s'est par ailleurs offert un 15e succès, en 16 courses disputées cette saison dans les labourés. Tim Merlier et le Néerlandais Lars van der Haar complètent le top 5. Laurens Sweeck prend la 6e place.

Sweeck est en tête du classement général avec 69 points, devant Iserbyt (68) et van der Haar (64).

La Néerlandaise Annemarie Worst (777) s'est imposée chez les dames, après avoir battu au sprint sa compatriote Ceylin del Carmen Alvarado. Yara Kastelijn complète un podium 100 % orange, tandis que deux autres Néerlandaises, Inge van der Heijden et Puck Pieterse, prennent les 4e et 5e places. La première Belge est Sanne Cant, 8e à 1:15 de Worst.

Ceylin del Carmen Alvarado conserve la tête du classement général avec 81 points, devant Yara Kastelijn (76) et Annemarie Worst (65). Sanne Cant pointe au 5e rang avec 61 unités.

Thibau Nys l'a emporté chez les juniors devant Lennert Belmans et Emiel Verstrynge. C'est la 4e victoire en Supeprestige pour le fils de Sven Nys, qui consolide son statut de leader.

La 7e et avant-dernière manche du Supeprestige aura lieu le 9 février à Merksplas.