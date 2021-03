Après la 1re étape, Wout Van Aert a remporté la 7e et dernière étape de Tirreno-Adriatico, un chrono de 10,1 kilomètres dans les rues de San Benedetto del Tronto. Il devance le Suisse Stefan Küng et le champion du monde Filippo Ganna. L'Italien n'avait plus été battu depuis plus d'un an sur l'épreuve chronométrée. À l'époque, il avait déjà été battu par un coureur belge, Remco Evenepoel, à l'occasion du Tour de San Juan.

Au classement général, il n'y a pas eu de bouleversements après ce contre-la-montre. Tadej Pogacar, qui possédait 1'15" d'avance sur Van Aert avant le départ a bien résisté. Il termine à la 4e place de l'étape à seulement 12 secondes du vainqueur de l'étape. Il remporte donc le classement général de Tirreno-Adriactico devant notre compatriote, sa deuxième course par étapes de la saison après l'UAE Tour fin février.

Pour Van Aert, cette deuxième victoire d'étape sur Course des deux mers, ainsi que ce podium au classement général, est une bonne indication de sa grande condition alors que Milan-Sanremo, le premier monument de la saison dont il est tenant du titre, se tient ce samedi.