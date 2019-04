C'est le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) qui s'est adjugé la 59e édition de la La Flèche Brabançonne (1.HC), mercredi à Overijse.



Le champion du monde de cyclocross a devancé dans un sprint à quatre le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), Tim Wellens (Lotto Soudal) et l'Australien Michael Matthews (Sunweb) au terme de cette course de 196,2 km qui s'était élancée de Louvain.

Le groupe de tête s'est formé dans la bosse d'Hertstraat à 18 km de l'arrivée, lorsqu'Alaphilippe a accéléré en contre derrière le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott), qui était alors seul devant. Wellens a tout de suite suivi Alaphilippe, très vite imité par Matthews et van der Poel.

On s'est ainsi retrouvé avec un groupe de cinq hommes de tête à 17 km du finish. Le quintet a vite creusé l'écart, comptant une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Impey a lâché prise quelques bornes plus loin suite à une accélération de Wellens et c'est groupés que les quatre leaders se sont présentés sur la chaussée de Bruxelles à Overijse.

Mathieu van der Poel a lancé son sprint à 150 mètres de la ligne d'arrivée, et est allé ajouter une ligne à son palmarès, en remportant une course que son père, Adrie van der Poel, avait gagnée en 1985. Un véritable exploit compte-tenu du fait qu'il avait animé la course en attaquant à plusieurs reprises dans les 80 derniers kilomètres.

La Flèche Brabançonne marque la transition entre les classiques flamandes et ardennaises. C'est en effet maintenant le triptyque ardennais qui attend les coureurs, avec l'Amstel Gold Race dimanche, la Flèche Wallonne le 24 avril et Liège-Bastogne-Liège le 28 avril.