Le coureur de chez UAE Team Emirates a enchaîné les classiques italienne et française samedi et dimanche.

Qui donc a dit que le cyclisme du 21e siècle était à des années lumières du temps des forçats de la route ? Si les boyaux ne ceinturaient pas son torse comme celui des coureurs d’autrefois, Rory Sutherland n’a toutefois eu aucune peine à trouver le sommeil dimanche soir. L’Australien de chez UAE Team Emirates a en effet doublé Tour de Lombardie et Paris-Tours en l’espace d’un week-end!

"La vie de cycliste, ce n’est pas toujours un compte de fée, s’est amusé le coureur de 37 ans qui a franchi la ligne d’arrivée de Côme à la 104e place samedi. Plus que le voyage de samedi soir pour rejoindre Chartes (NdlR : le lieu de départ de Paris-Tours) , ce sont les 240 kilomètres de course du cinquième monument de la saison qui m’ont davantage fatigué… J’aurais pu abandonner aux abords du Lac de Côme, mais quand on est coureur pro, ce n’est jamais quelque chose que l’on fait de gaieté de coeur."

Un acte que l’Australien a toutefois été contraint de poser dimanche après avoir été retardé par une chute à la mi-course sur Paris-Tours. "Nous n’étions que cinq coureurs de l’équipe au départ (soit le minimum imposé par l’UCI) mais je voulais tenter d'aller au bout là-bas aussi, a commenté Sutherland. En fin de saison, ce genre de situation n’est pas rare du fait de certaines blessures, maladies. Cela fait partie du job."

Un week-end chargé duquel Sutherland aura retiré certains bénéfices puisqu’il ne devra, de ce fait, pas mettre le cap sur la Chine et le procain Tour de Guangxi, dernière manche du WorldTour. "C’était le deal avec l’équipe..."