Remco Evenepoel est un abonné des Championnats de Belgique. Double lauréat chez les juniors (pour le contre-la-montre et la route), il ne s’est pour l’instant jamais imposé sur un National chez les pros. Troisième sur la route l’an passé après avoir été offensif comme en 2019, il avait terminé deuxième la saison dernière derrière Yves Lampaert et troisième en 2019 du Championnat de Belgique du chrono (il était absent des éditions 2020 à cause de sa chute au Tour de Lombardie). Ce jeudi, sur le parcours de Gavere, il visera la victoire et son premier titre chez les pros.