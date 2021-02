C’est une année chargée pour le sélectionneur national. Avec Les JO. Mais aussi le Mondial en Belgique.

Concernant votre sélection de cinq pour les Jeux olympiques, pour quand voulez-vous avoir vos certitudes ?

"Officiellement, j’ai jusqu’à la fin du mois de juin pour rendre ma sélection. Mais je veux la donner, en interne, donc au niveau de la Fédération et des coureurs, pour la fin du mois de mai et la fin du Giro. C’est important de donner rapidement des réponses aux coureurs. Ceux qui iront, pour l’établissement de leur programme. Et ceux qui devront digérer la déception de ne pas y aller. Pour qu’ils puissent rebondir sur d’autres objectifs."



(...)