Lundi 17 h. Landenne. Dans la région de Namur. Il est difficile de se tromper d’adresse en apercevant le vélo qui orne la façade des Moniquet. Sylvain nous y accueille. Sourire éclatant aux lèvres et valise en voie de finalisation.

"On décolle pour Budapest, une ville que je vais découvrir, ce mardi en début d’après-midi. Donc l’heure est aux derniers préparatifs", indique le coureur Lotto-Soudal, qui va participer à son premier Giro à partir de vendredi. Un mélange de stress et d’excitation est palpable au moment d’emmener les affaires indispensables à une course de trois semaines.

"Il y a bien sûr l’équipement élémentaire : les chaussures, le GPS - pour analyser au mieux les parcours -, les maillots, les cuissards et une trousse de toilette pour toujours rester beaux après la course."

Les mots d’ordre, ce lundi, sont très simples : ne rien oublier. "Je suis un peu tête en l’air donc j’essaye de tout avoir en double . Récemment, lors du Tour du pays Basque, j’ai oublié mon filet de linge sale dans un hôtel, explique le Namurois sans beaucoup de fierté. Je n’avais plus de vêtements pour courir. Heureusement, il y en a toujours dans le camion de l’équipe. Et un soigneur est allé rechercher mon linge le lendemain. Cela fait partie du métier : il faut être professionnel du matin au soir. Au risque de se mettre bêtement de la pression supplémentaire."

(...)