Si quelques rides, creusées autant par le poids des ans que par des heures d’effort physique, ne garnissaient son visage et les replis de ses cuisses affûtées, Sylvan Adams (61 ans) pourrait presque être confondu avec un coureur de l’équipe Israël-Start Up Nation qu’il finance depuis 2016 sur ses fonds personnels. Six fois champion du Canada et double champion du monde en catégorie Masters, ce milliardaire israélo-canadien s’est pris d’amour pour le cyclisme il y a un peu plus de vingt ans.