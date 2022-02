Tadej Pogacar, dans le sillage de Merckx: “Je veux gagner les cinq monuments" Cyclisme Eric de Falleur © BELGA

Dans un cyclisme moderne pourtant bien plus spécialisé qu’autrefois, Tadej Pogacar, à peine 23 ans et déjà deux succès au Tour et dans des monuments, suit les traces du Roi Eddy.