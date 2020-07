Tadej Pogacar dévoile son programme: le prodige slovène disputera le Tour des Flandres ! © Belga Cyclisme N. Ch.

L'autre grand espoir du cyclisme mondial, avec Bernal et Evenepoel, disputera le Tour de France et plusieurs classiques. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que ce programme comporte une grosse surprise puisque le coureur slovène devrait terminer sa saison le 18 octobre, au Tour des Flandres. Il la reprendra comme beaucoup de leaders le 1er août, aux Strade Bianche, avant de disputer Milan-Sanremo (8 août), le Dauphiné, le Tour de Lombardie, le Tour de France et ensuite quatre classiques: la flèche wallone, Liège-Bastogne-Liège, l'Amstel Gold Race et donc le Ronde.



Excellent grimpeur et rouleur, le leader de la formation UAE-Team Emirates a aussi montré de grandes qualités de puncheur en ce début de saison, notamment en devançant Valverde sur la 2e étape du Tour de Valence, dans une arrivée en bosse. Reste à voir comment il digérera les pavés et les bordures...