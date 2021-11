Deux Tour de France, un Liège-Bastogne-Liège, un Tour de Lombardie : voilà les lignes qui ornent déjà le palmarès de Tadej Pogacar à seulement 23 ans. Le Slovène a connu une saison 2021 encore plus belle que la précédente avec sa deuxième Grande Boucle et les deux Monuments, une performance qui n'avait plus été réalisée depuis Eddy Merckx.

Dans un entretien accordé à la DH/Les Sports +, à retrouver en version complète ici, Pogacar est revenu sur cette année de rêve et sur la prochaine saison, qu'il attend avec impatience.

Si le Slovène jouit d'une énorme popularité parmi les fans de cyclisme, il est également la cible de suspicions de dopage en raison de ses résultats impressionnants. "Avec l’histoire du cyclisme, on doit vivre avec ces questions et ces suspicions. Même si, je l’avoue, c’est étrange pour moi car je suis né en 1998. Je n’ai aucun souvenir de cette période noire du cyclisme", reconnaît Pogacar qui ne reste pas insensible aux accusations, "Parfois, cela fait mal de lire ce que les gens écrivent. Le cyclisme a un passé sombre, mais je suis heureux et fier d’être impliqué dans ce sport."

À la question de savoir comment il peut obtenir de tels résultats, la réponse fuse : "Je suppose que je dois remercier mes parents pour les bons gènes (rires)"

>>> Retrouvez l'interview en intégralité <<<