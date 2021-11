Avant que la pandémie de Covid-19 ne vienne bouleverser le quotidien de chaque individu, Tadej Pogacar était encore un diamant brut à polir. Il possédait quelques références dont une troisième place à la Vuelta en 2019, mais peu imaginaient qu’il vivrait une telle ascension en l’espace de deux années. Outre son doublé au Tour de France, avec six étapes, le Slovène a remporté le Tour des Émirats arabes unis, cher à son sponsor, Tirreno-Adriatico, le Tour de Slovénie, et surtout deux Monuments de la discipline : Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Alors qu’il sera présent ce dimanche au départ de la première édition du BEKING Monaco, un critérium créé pour trouver un point de rencontre entre le cyclisme en tant que sport et en tant que moyen de déplacement durable, le natif de Komenda s’est confié à quelques semaines de la nouvelle saison.