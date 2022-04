On a beau dire et répéter que la vérité sort de la bouche des enfants, en matière de cyclisme, c’est souvent dans les propos des plus grands champions qu’il faut aller chercher les analyses les plus prémonitoires.

Déjà vainqueur à 23 ans de Liège-Bastogne-Liège ou du Tour de Lombardie et cinquième de Milan-Sanremo il y a deux semaines, Tadej Pogacar se lancera ce dimanche à la conquête d’un autre monument : le Tour des Flandres. Novice sur les pavés de la Vlaanderens Mooiste, le Slovène peut-il légitimement prétende au succès à Audenarde ? Pour tenter d’avoir la réponse, nous avons sondé huit anciens vainqueurs du Ronde qui se sont montrés totalement unanimes : oui !