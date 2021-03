"Je me sens chez moi dans cette équipe. Il y a une ambiance particulière entre la direction, les coureurs et le staff", a confié le Slovène cité dans le communiqué de son équipe. "L'équipe me témoigne beaucoup de confiance et je lui en suis très reconnaissant. Je travaille dur pour le prouver avec mes équipiers. J'espère engranger encore beaucoup de succès cette saison et les saisons suivantes."

Tadej Pogacar a entamé l'année sur les chapeaux de roue en remportant le Tour des Emirats arabes unis, la première épreuve du WorldTour de l'année, la seule disputée au Moyen Orient. Une date importante pour UAE Team Emirates. "Tadej est notre présent et notre futur", s'est réjouit Matar Al Yabhouni, le président de cette équipe du WorldTour. "C'est un coureur qui a été capable de gagner le Tour de France malgré son jeune âge et qui peut gérer la pression pour aller chercher de grands succès. Il a montré toute sa détermination en remportant le Tour des Emirats arabes unis, une course qui croît en importance et qui est évidemment importante pour nous.

Tadej Pogacar compte déjà 19 victoires à son palmarès en un peu plus de deux saisons chez UAE Team Emirates. Il s'alignera ces prochaines semaines sur les classiques italiennes à commencer par les Strade Biache le 6 mars et Tirreno-Adriatico du 10 au 16 mars.