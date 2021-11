Tadej Pogacar remporte le Vélo d'or ! Cyclisme La Rédaction Il n'y a pas vraiment eu de surprise... © Belga

Le Vélo d'or 2021, récompense individuelle la plus prestigieuse du cyclisme, est revenu à Tadej Pogacar. Sans surprise, le vainqueur sortant du Tour de France, de Liège-Bastogne-Liège et du Tour de Lombardie a été plébiscité par le jury. Primoz Roglic et Wout Van Aert complètent le podium.



De son côté, Julian Alaphilippe a remporté le Vélo d'or réservé aux coureurs français par l'organisateur: Vélo Magazine.