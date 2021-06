À domicile, le Slovène voudra peaufiner les derniers réglages avant le départ du Tour de France, dont il est le tenant du titre, le 26 juin Vainqueur du Tour de Slovénie en 2015 et 2018, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ne sera pas au départ et manquera donc son dernier rendez-vous avant le Tour avec son rival et compatriote. Cette année, Roglic avait devancé Pogacar sur le Tour du Pays basque. Le coureur d'UAE Emirates avait pris sa revanche quelques jours plus tard à Liège-Bastogne-Liège, remportant ainsi son premier Monument.

'Pogi' sera le grand favori pour la victoire finale à domicile avec un plateau relevé et seulement quatre équipes WorldTour au départ: UAE Emirates, Astana-Premier Tech, BikeExchange et Bahrain-Victorious. Parmi les outsiders, Fabio Felline et Javier Romo (Astana-Premier Tech), Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) ou Tanel Kangert (Bike Exchange) tenteront de déjouer les pronostics. Bingoal-Pauwels Sauces Wallonie-Bruxelles sera la seule équipe belge au départ.

Le Tour de Slovénie débute mercredi et se termine dimanche.