G. Co.

G. Co.

G. Co.

Personne ne s'attendait à ce que Tao Geoghegan Hart ne remporte le Tour d'Italie le 25 mai dernier. Le Britannique de 25 ans a créé la sensation en inscrivant le Giro à son nom au terme d'un terrible suspense qui a duré jusqu'à la dernière étape, les deux premiers se retrouvant dans le même temps à la veille du contre-la-montre final dans les rues de Milan.

Même pour le coureur de l'équipe Ineos Grenadiers, endosser le maillot rose sur le podium final était inespéré. Au contraire de son jeune frère Bede qui a toujours cru en sa victoire sur le Giro. "Ne sois pas ridicule", lui rétorquait Geoghegan Hart lors de leur conversation par message durant le dernier Giro.

"Après la 15e étape (remportée justement par le Britannique à Piancavallo ce qui lui a permis de se hisser au 4e rang du général, NdlR), je lui avait dit qu'il n'y avait aucune chance que je gagne le classement général", a expliqué Geoghegan Hart au site spécialisé CyclingNews avant d'ajouter, "Tiens, si je gagne, je t'achète une nouvelle voiture."

La suite de l'histoire, on la connaît. Et le Britannique a tenu sa parole en achetant une voiture à son petit frère. Il l'a annoncé sur les réseaux sociaux en ajoutant : "Il ne faut jamais jouer... et surtout ne jamais parier contre soi."

Le Britannique ne fera sans doute plus jamais cette erreur...