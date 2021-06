L'équipe Trek-Segafredo a annoncé ce jeudi la blessure de son coureur Koen de Kort, victime d'un incident de la route. Le coureur néerlandais de 38 ans a dû être amputé de ses troisième, quatrième et cinquième doigts de la main droite. La blessure de De Kort, survenue à Andorre, où il réside, a nécessité un transfert d'urgence par hélicoptère à l'hôpital Parc Tauli de Sabadell, dans la province de Barcelone.

Après évaluation de la gravité de la situation, il a été décidé d'opérer immédiatement. Malgré l'effort des médecins lors d'une procédure qui a duré plus de trois heures, trois des doigts de la main droite du coureur néerlandais ont dû être amputés.

"Malheureusement, Koen a perdu les troisième, quatrième et cinquième doigts de sa main droite. L'amputation a été totale", a expliqué le médecin de Trek-Segafredo, le Dr Manuel Rodrìguez Alonso.

"Le Dr Jorge Serrano, qui l'a opéré et que nous devons remercier pour son travail, m'a dit que la fonctionnalité de la main (de Koen De Kort, ndlr) serait maintenue grâce au pouce et à l'index. Ce dernier a également subi un dommage considérable mais, grâce aux efforts des médecins, il a été sauvé de l'amputation. Koen restera à l'hôpital pendant les prochains jours."

Le Dr Rodríguez Alonso a pu s'entretenir avec le coureur Trek-Segafredo avant et après l'opération, et a informé que De Kort était en bonne forme physique et mentale, précise l'équipe.