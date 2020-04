Le Belge a fini 7e d’une course sur rouleaux largement dominée par le rouleur australien.

À la place de la Flèche wallonne, c’est à la 1re des cinq étapes de la Digital Swiss, un Tour de Suisse virtuel, qu’ont eu droit les fans de cyclisme. L’épreuve, courue sur rouleaux sur la plateforme Rouvy par trois coureurs des 19 formations engagées, s’est disputée sur un parcours de 27 km avec deux ascensions et 1 192 mètres de dénivelé. Même si le jeune James Whelan a animé la première partie de la course, rapidement, Rohan Dennis a pris la mesure de ses rivaux en un peu plus de 53 minutes. Il a devancé Nicolas Roche de 1:10.

Parmi les six Belges engagés, Remco Evenepoel, un moment 4e (au sommet de la première côte) et finalement 7e à 2:37 de son vainqueur au Mondial d’Harrogate, s’est montré le meilleur. Son équipier Pieter Serry a fini 8e.

Il n’y aura pas de classement individuel, les concurrents pouvant changer chaque jour. Ce jeudi, c’est d’ailleurs à une étape plate que sont conviés 57 coureurs, parmi lesquels Greg Van Avermaet, vainqueur du Tour des Flandres virtuel.