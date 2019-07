De tous les favoris du Tour, Thibaut Pinot est le seul (à moins qu’il faille aussi ajouter Julian Alaphilippe à la liste) qui a profité du final athlétique de la 8e étape. Au pied du mythique Stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne, où il avait fini sur les talons de Thomas De Gendt, le Francomtois a pris ou repris, bonifications comprises, 28 secondes aux autres prétendants.

"Aujourd’hui (ce samedi), c’était très, très dur", explique le coureur de Groupama-FDJ, devenu troisième du classement général à 53 secondes du maillot jaune. "On savait que c’était l’une des étapes les plus difficiles de ce Tour et elle a tenu ses promesses."

Le protégé de Marc Madiot avait prévu l’attaque d’Alaphilippe et il voulait en profiter.

"Je m’étais préparé à son attaque depuis hier soir", reconnaissait le Français. "Je savais qu’il allait attaquer. Toute la journée j’attendais ce moment, j’étais prêt à me faire mal dans la roue de Julian, j’ai eu de la chance d’avoir de très grandes jambes pour le suivre. Quand on sait que Julian va mettre sa "cacahuète", on ne se pose pas de question. J’étais à fond, c’était dur à la fin, Julian prenait des virages un peu trop vite pour moi, d’ailleurs on en a loupé un, on s’est fait un peu peur. J’avais intérêt à collaborer avec lui comme il avait intérêt à collaborer avec moi. Dommage que nous n’ayons pas repris De Gendt. De Marchi et lui sont deux clients. Quand ils sont devant, avec de bonnes jambes, on sait que c’est très compliqué de revenir."

Pinot est évidemment très heureux de sa position.

"Je suis en très grande forme mais il reste encore deux semaines", dit-il. "Il y a de la pression, mais la plus grande, c’est celle que je me mets."