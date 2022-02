Ancien coureur professionnel (de 1991 à 2002), Thierry Gouvenou a rejoint Amaury Sport Organisation deux ans après sa retraite sportive. De régulateur à moto, il est devenu directeur technique des épreuves d’ASO où, depuis huit ans, le Normand est le n°2 du cyclisme derrière Christian Prudhomme. Gouvenou est directeur de course de Paris-Roubaix et du Tour de France, et donc le concepteur principal de leur parcours. Concernant le tracé de la prochaine Grande Boucle, il nous parle avec bonheur de son bébé.

Comment tracez-vous le Tour de France ?

“On recherche un équilibre général. Je ne m’occupe pas du choix des villes étapes, mais bien à 90 % de celui des routes qui relient ces villes-étapes. Depuis quelques années, nous essayons de ne jamais faire plus de deux étapes du même genre qui se suivent. On est loin du temps où après un prologue le Tour commençait par six, sept étapes de plaine avant un grand contre-la-montre pour aborder ensuite la montagne. Ce qui a compté dans le parcours du Tour 2022, c’est qu’en ce moment, les puncheurs nous ravissent. Les van der Poel, Alaphilippe, van Aert, à la rigueur Pogarac et Roglic aussi, peuvent tout faire basculer n’importe où.”

